Mozart Concerto pour clarinette et Grande Messe Rue du Château Pau vendredi 7 août 2026.

Pau

Mozart Concerto pour clarinette et Grande Messe

Rue du Château Cour du Château Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Chœur et Ensemble Orchestral des Pierres Lyriques

Direction des Chœurs François Ithurbide

Direction Musicale Samuel Jean

Ce concert, qui rassemble plus de 80 artistes, vous invite dans l’univers d’un des plus grands compo- siteurs Mozart. En première partie, le sublime concerto pour clarinette interprété par Florent Pujuila. En deuxième partie, la grande messe en Ut mineur KV427. Avec le Choeur et l’Orchestre des Pierres

Lyriques, Anaïs Constant (soprano), Jennyfer Michel (soprano), Jérôme Billy (ténor), Fabien Leriche

(baryton), sous la direction de Samuel Jean .

Rue du Château Cour du Château Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mozart Concerto pour clarinette et Grande Messe

L’événement Mozart Concerto pour clarinette et Grande Messe Pau a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Pau