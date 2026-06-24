Mozart Concerto pour clarinette et Grande Messe Rue du Château Pau
Mozart Concerto pour clarinette et Grande Messe Rue du Château Pau vendredi 7 août 2026.
Pau
Mozart Concerto pour clarinette et Grande Messe
Rue du Château Cour du Château Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Chœur et Ensemble Orchestral des Pierres Lyriques
Direction des Chœurs François Ithurbide
Direction Musicale Samuel Jean
Ce concert, qui rassemble plus de 80 artistes, vous invite dans l’univers d’un des plus grands compo- siteurs Mozart. En première partie, le sublime concerto pour clarinette interprété par Florent Pujuila. En deuxième partie, la grande messe en Ut mineur KV427. Avec le Choeur et l’Orchestre des Pierres
Lyriques, Anaïs Constant (soprano), Jennyfer Michel (soprano), Jérôme Billy (ténor), Fabien Leriche
(baryton), sous la direction de Samuel Jean .
Rue du Château Cour du Château Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Mozart Concerto pour clarinette et Grande Messe
L’événement Mozart Concerto pour clarinette et Grande Messe Pau a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Pau
À voir aussi à Pau (Pyrénées-Atlantiques)
- Grand Hôtel Gassion Pau 30 juin 2026
- Palais Sorrento Pau 1 juillet 2026
- Marché Laherrère Pau 2 juillet 2026
- Pau, le best of Pau 2 juillet 2026
- Stage l’aquarelle avec du vin et du café Atelier Slow ART Pau 2 juillet 2026