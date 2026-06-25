Murder Party au cercle anglais Cercle anglais Villa Lawrance Pau
Murder Party au cercle anglais Cercle anglais Villa Lawrance Pau vendredi 7 août 2026.
Pau
Murder Party au cercle anglais
Cercle anglais Villa Lawrance 68 Rue Montpensier Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Animation à partir de 12 ans
Un meurtre a été commis au Cercle anglais dans la villa Lawrance !
Vous avez 1h15 pour résoudre l’enquête et découvrir ce patrimoine emblématique de la ville de Pau.
Affûtez votre esprit de déduction. .
Cercle anglais Villa Lawrance 68 Rue Montpensier Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr
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English : Murder Party au cercle anglais
L’événement Murder Party au cercle anglais Pau a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Pau
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