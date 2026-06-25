Murder Party au cercle anglais Cercle anglais Villa Lawrance Pau

Pau

Murder Party au cercle anglais

Cercle anglais Villa Lawrance 68 Rue Montpensier Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Animation à partir de 12 ans

Un meurtre a été commis au Cercle anglais dans la villa Lawrance !

Vous avez 1h15 pour résoudre l’enquête et découvrir ce patrimoine emblématique de la ville de Pau.

Affûtez votre esprit de déduction. .

Cercle anglais Villa Lawrance 68 Rue Montpensier Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

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English : Murder Party au cercle anglais

L’événement Murder Party au cercle anglais Pau a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Pau