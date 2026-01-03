Grand Défilé d’Halloween et le Feu d’Artifice à Fort-Mahon-Plage

Fort-Mahon-Plage Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Petits et grands, sortez vos déguisements et vos maquillages les plus horrifiants, admirez la parade de chars illuminés, partez à la récolte de bonbons chez les commerçants, dégustez des soupes halloweenesques et finissez cette terrible journée par un feu d’artifice tiré sur la plage !

Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00

English :

Young and old, get out your most horrifying costumes and make-up, admire the parade of illuminated floats, go trick-or-treating at the shops, taste Halloween soups and finish this terrible day with a firework display on the beach!

L’événement Grand Défilé d’Halloween et le Feu d’Artifice à Fort-Mahon-Plage Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2018-11-08 par OT DE FORT MAHON