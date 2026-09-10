Grand jeu à l’abbaye, Abbaye de Caunes-Minervois, Caunes-Minervois

Informations pratiques

Grand jeu à l’abbaye Samedi 19 septembre, 15h00 Abbaye de Caunes-Minervois Aude

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Samedi 19 septembre à l’Abbaye

15h : Jeu Géant les Portes de l’Aude, avec Aude Tourisme et de Département de l’Aude

Et si on jouait à (re)découvrir les richesses du terroir de l’Aude ? Un jeu à la fois ludique, pédagogique et familial.

Et des surprises !

Inscriptions : developpement@mairiedecaunes.fr

Abbaye de Caunes-Minervois Place de l’Eglise, 11160 Caunes-Minervois, France Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie 0468780944 https://www.caunesminervois.fr/labbaye [{« link »: « mailto:developpement@mairiedecaunes.fr »}] L’Abbaye Saint-Pierre et Saint-Paul, site du Pays Cathare, possède de nombreuses particularités. Le site, fondé il y a douze siècles, a traversé l’histoire avec de nombreuses évolutions qui se retrouvent dans son architecture.

Les bâtiments conventuels et le cloître actuel ont ainsi été reconstruit par les moines mauristes au XVIIIe siècle, mais ils côtoient des bâtiments bien plus anciens. L’Abbaye est ainsi réputée pour son chevet roman, qui serait le plus ancien du Languedoc. On peut également y admirer le clocher du XIIe siècle, le porche de l’église abbatiale qui date du XIIIe siècle, ainsi que les absides du XIIe siècle.

Samedi 19 septembre à l’Abbaye

©Vincent Photographie – ADT 11