JEP 2026 IMPROMPTUS EN ATELIERS Caunes-Minervois
vendredi 18 septembre 2026 · Caunes-Minervois
Informations pratiques
Caunes-Minervois
JEP 2026 IMPROMPTUS EN ATELIERS
Place de l’Eglise Caunes-Minervois Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18 20:30:00
Date(s) :
2026-09-18
Six artistes du spectacle vivant investissent trois ateliers de créateurs pour faire écho aux œuvres présentées.
La déambulation mènera le public d’un atelier à l’autre, à la rencontre de Bob Kimberley, bijoutier d’art, et Nele Boudry, peintre plasticienne, Virginie P., brodeuse d’art, et Thibus, créateur textile, ainsi que Lionel Postal, potier d’art.
La rencontre se poursuivra par un apéritif à l’abbaye.
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Place de l’Eglise Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 4 68 78 09 44
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English :
Six performing artists will take over three artists’ studios to create works that echo the pieces on display.
The walking tour will lead the audience from one studio to the next, where they’ll meet Bob Kimberley, a jewelry artist; Nele Boudry, a visual artist; Virginie P., an embroidery artist; Thibus, a textile designer; and Lionel Postal, a ceramic artist.
The event will continue with drinks at the abbey.
L’événement JEP 2026 IMPROMPTUS EN ATELIERS Caunes-Minervois a été mis à jour le 2026-07-20 par
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