Informations pratiques

La Barben

Grand loto Amcoeur à La Barben

Samedi 18 juillet 2026 à partir de 19h. Place de la Mairie La Barben Bouches-du-Rhône

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

L’association Amcoeur protection animale organise son grand loto à La Barben ! Un moment de divertissement et de soutien à la cause animale.

Amcoeur est une association qui œuvre tout au long de l’année pour la protection animale. Grâce aux dons et aux animations comme ce loto, elle peut venir en aide à des animaux maltraités, abandonnés, blessés, et les aider à vivre.



A gagner lors du loto une croisière aux Caraïbes, un séjour au Kenya, 1 séjour en Thaïlande ou des bons d’achat, mais aussi des dizaines d’autres lots, parmi lesquels de l’électroménager, des paniers garnis, etc.



Les lotos Amcoeur pouvant être complets, pensez à réserver.

Les places assises sont réservées aux joueurs.



Buvette et petite restauration sur place. .

Place de la Mairie La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 37 73 67 01

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English :

The association « Amcoeur Animal Protection » is organizing its lottery in La Barben! A moment of entertainment and support for the animal cause.

L’événement Grand loto Amcoeur à La Barben La Barben a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme du Massif des Costes