Valras-Plage

GRAND LOTO DE L’ESPOIR VALRAS

boulevard du Commandant l’Herminier Valras-Plage Hérault

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

L’association L’Espoir organise un grand loto au profit de la Ligue contre le cancer. Venez jouer, passer un bon moment et tenter de gagner de nombreux lots.

L’association L’Espoir vous attend nombreux pour le Grand Loto !

Organisé au profit de la ligue contre le cancer, cet événement est l’occasion de partager un moment de détente et de rencontre entre habitants et visiteurs, tout en soutenant cette cause. Venez tenter votre chance parmi les nombreuses parties proposées et repartez peut-être avec l’un de nos nombreux lots ! .

boulevard du Commandant l’Herminier Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The L’Espoir association is organizing a big bingo in aid of the Ligue contre le cancer. Come and play, have a good time and try to win lots of prizes.

L’événement GRAND LOTO DE L’ESPOIR VALRAS Valras-Plage a été mis à jour le 2026-05-04 par 34 ADT34