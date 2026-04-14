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grand loto, La Passerelle et Espace Claude Ducert, Labège

grand loto, La Passerelle et Espace Claude Ducert, Labège

grand loto, La Passerelle et Espace Claude Ducert, Labège vendredi 24 avril 2026.

Lieu : La Passerelle et Espace Claude Ducert

Adresse : Labège

Ville : 31670 Labège

Département : Haute-Garonne

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Tarif : 1 carton = 3 euros; 4 cartons = 10 euros; 6 cartons = 15 euros; 10 cartons = 24 euros

grand loto Vendredi 24 avril, 19h30 La Passerelle et Espace Claude Ducert Haute-Garonne

1 carton = 3 euros; 4 cartons = 10 euros; 6 cartons = 15 euros; 10 cartons = 24 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-24T19:30:00+02:00 – 2026-04-24T23:30:00+02:00
Fin : 2026-04-24T19:30:00+02:00 – 2026-04-24T23:30:00+02:00

Nous organisons un grand loto ou vous pourrez retrouver de nombreux lots comme:

  • trotinnette électrique, plancha, soins, cours d’équitation, montre garmin, enceinte marshall, airfryer, dinner spactacle, weekend pour 2 et bien d’autres lots
  • nombre de places limitées à 300 personnes
  • pas de réservation possible
  • vente de cartons, jettons…
  • buvette sur place

La Passerelle et Espace Claude Ducert Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « lescavaliersdelabege@yahoo.com »}]
L’association organise un grand loto loto animaux

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