grand loto, La Passerelle et Espace Claude Ducert, Labège
grand loto, La Passerelle et Espace Claude Ducert, Labège vendredi 24 avril 2026.
grand loto Vendredi 24 avril, 19h30 La Passerelle et Espace Claude Ducert Haute-Garonne
1 carton = 3 euros; 4 cartons = 10 euros; 6 cartons = 15 euros; 10 cartons = 24 euros
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-24T19:30:00+02:00 – 2026-04-24T23:30:00+02:00
Fin : 2026-04-24T19:30:00+02:00 – 2026-04-24T23:30:00+02:00
Nous organisons un grand loto ou vous pourrez retrouver de nombreux lots comme:
- trotinnette électrique, plancha, soins, cours d’équitation, montre garmin, enceinte marshall, airfryer, dinner spactacle, weekend pour 2 et bien d’autres lots
- nombre de places limitées à 300 personnes
- pas de réservation possible
- vente de cartons, jettons…
- buvette sur place
La Passerelle et Espace Claude Ducert Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « lescavaliersdelabege@yahoo.com »}]
L’association organise un grand loto loto animaux
À voir aussi à Labège (Haute-Garonne)
- DANY PARMENTIER – GOUROU – DANY PARMENTIER SALLE DIAGORA Labege 15 avril 2026
- THOMAS GT – THOMAS GT – ARTICHAUT SALLE DIAGORA Labege 16 avril 2026
- Festi’Trial, terrain de Trial, Labège 19 avril 2026
- Stage de tennis Vacances de Pâques, Tennis club de Labège, Labège 20 avril 2026
- Stages de théâtre vacances de Pâques, Espace Claude Ducert, Labège 20 avril 2026