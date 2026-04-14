grand loto, La Passerelle et Espace Claude Ducert, Labège

grand loto Vendredi 24 avril, 19h30 La Passerelle et Espace Claude Ducert Haute-Garonne

1 carton = 3 euros; 4 cartons = 10 euros; 6 cartons = 15 euros; 10 cartons = 24 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T19:30:00+02:00 – 2026-04-24T23:30:00+02:00

Fin : 2026-04-24T19:30:00+02:00 – 2026-04-24T23:30:00+02:00

Nous organisons un grand loto ou vous pourrez retrouver de nombreux lots comme:

trotinnette électrique, plancha, soins, cours d’équitation, montre garmin, enceinte marshall, airfryer, dinner spactacle, weekend pour 2 et bien d’autres lots

nombre de places limitées à 300 personnes

pas de réservation possible

vente de cartons, jettons…

buvette sur place

La Passerelle et Espace Claude Ducert Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « lescavaliersdelabege@yahoo.com »}]

L’association organise un grand loto loto animaux