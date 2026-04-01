Labège

GRAND LOTO

La Passerelle et Espace Claude Ducert Labège Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 19:30:00

fin : 2026-04-24 23:30:00

Date(s) :

2026-04-24

L’association organise un grand loto

Nous organisons un grand loto ou vous pourrez retrouver de nombreux lots comme:

* trotinnette électrique, plancha, soins, cours d’équitation, montre garmin, enceinte marshall, airfryer, dinner spactacle, weekend pour 2 et bien d’autres lots

* nombre de places limitées à 300 personnes

* pas de réservation possible

* vente de cartons, jettons…

* buvette sur place .

La Passerelle et Espace Claude Ducert Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie lescavaliersdelabege@yahoo.com

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English :

The association organizes a big lottery

L’événement GRAND LOTO Labège a été mis à jour le 2026-04-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE