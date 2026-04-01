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GRAND LOTO Labège

GRAND LOTO Labège

GRAND LOTO Labège vendredi 24 avril 2026.

Adresse : La Passerelle et Espace Claude Ducert

Ville : 31670 Labège

Département : Haute-Garonne

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Labège

GRAND LOTO

La Passerelle et Espace Claude Ducert Labège Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 19:30:00
fin : 2026-04-24 23:30:00

Date(s) :
2026-04-24

L’association organise un grand loto
Nous organisons un grand loto ou vous pourrez retrouver de nombreux lots comme:

* trotinnette électrique, plancha, soins, cours d’équitation, montre garmin, enceinte marshall, airfryer, dinner spactacle, weekend pour 2 et bien d’autres lots
* nombre de places limitées à 300 personnes
* pas de réservation possible
* vente de cartons, jettons…
* buvette sur place   .

La Passerelle et Espace Claude Ducert Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie   lescavaliersdelabege@yahoo.com

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English :

The association organizes a big lottery

L’événement GRAND LOTO Labège a été mis à jour le 2026-04-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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