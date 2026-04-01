GRAND LOTO Labège
GRAND LOTO Labège vendredi 24 avril 2026.
Labège
GRAND LOTO
La Passerelle et Espace Claude Ducert Labège Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 19:30:00
fin : 2026-04-24 23:30:00
Date(s) :
2026-04-24
L’association organise un grand loto
Nous organisons un grand loto ou vous pourrez retrouver de nombreux lots comme:
* trotinnette électrique, plancha, soins, cours d’équitation, montre garmin, enceinte marshall, airfryer, dinner spactacle, weekend pour 2 et bien d’autres lots
* nombre de places limitées à 300 personnes
* pas de réservation possible
* vente de cartons, jettons…
* buvette sur place .
La Passerelle et Espace Claude Ducert Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie lescavaliersdelabege@yahoo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The association organizes a big lottery
L’événement GRAND LOTO Labège a été mis à jour le 2026-04-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Labège (Haute-Garonne)
- grand loto, La Passerelle et Espace Claude Ducert, Labège 24 avril 2026
- Le Quai des Savoirs aux REC, Diagora – Centre de Congrès et d’Exposition, Labège 25 avril 2026
- Finissage de l’exposition avec Benoit Bories, Maison Salvan, Labège 25 avril 2026
- Mai à Vélo 2026, Capitole Finance, Labège 1 mai 2026
- Mai à Vélo 2026, Lyra Network, Labège 1 mai 2026