Le Quai des Savoirs aux REC, Diagora – Centre de Congrès et d’Exposition, Labège

Le Quai des Savoirs aux REC Samedi 25 avril, 10h00 Diagora – Centre de Congrès et d’Exposition Haute-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T18:00:00+02:00

Le Quai des Savoirs sera de nouveau présent sur un stand cette année afin de contribuer à la démarche par ses initiatives en médiation, en éducation aux médias et par la production de podcasts sur ses questions.

Rencontres de l’Esprit Critique

Le REC a pour ambition de rendre la pensée critique plus accessible au plus grand nombre, de créer des passerelles entre le monde de la recherche et le grand public, et d’aider chacun à mieux naviguer dans un environnement informationnel saturé. À l’heure où l’information circule très vite et où les contenus trompeurs se multiplient, apprendre à vérifier, à nuancer et à se poser les bonnes questions devient un vrai atout pour comprendre des sujets complexes et se forger un avis.

Le REC met en lumière ces réflexes de discernement dans tous les champs du savoir — des sciences naturelles aux sciences humaines, de la technologie à l’art, de la santé à l’éducation — en réunissant chercheurs, experts, artistes et public pour échanger, expérimenter et débattre de manière constructive.

Date et horaire :

25 avril, stand présent de 10h à 18h

+ d’infos :

tout public

gratuit entrée libre

lieu : Diagora Labège, 150 Rue Pierre Gilles de Gennes, 31670 Labège

contact : 0561399339

Diagora – Centre de Congrès et d’Exposition 150 rue Pierre Gilles de Gennes, 31670 Toulouse – Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://rec-toulouse.fr/le-rec »}]

Retrouvez le stand du Quai des Savoirs aux Rencontres de l’Esprit Critique à Labège. hlm

Quai des Savoirs