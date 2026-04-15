Finissage de l’exposition avec Benoit Bories, Maison Salvan, Labège
Finissage de l’exposition avec Benoit Bories, Maison Salvan, Labège samedi 25 avril 2026.
Finissage de l’exposition avec Benoit Bories Samedi 25 avril, 18h00 Maison Salvan Haute-Garonne
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T18:00:00+02:00 – 2026-04-25T19:00:00+02:00
Fin : 2026-04-25T18:00:00+02:00 – 2026-04-25T19:00:00+02:00
Maison Salvan 1 rue de l’Ancien Château, Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie 05 62 24 86 55 http://www.maison-salvan.fr [{« type »: « link », « value »: « https://maison-salvan.fr/ »}] Résidence d’artsite & Centre d’art contemporain Entrée libre.
Fin de l’exposition de Nicolas Daubanes avec la participation du créateur sonore Benoit Bories qui proposera une pièce de son répertoire en dialogue avec l’exposition de N.Daubanes à la Maison Salvan. Labège Maison Salvan
Benoit Bories
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