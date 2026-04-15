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Finissage de l’exposition avec Benoit Bories, Maison Salvan, Labège

Finissage de l’exposition avec Benoit Bories, Maison Salvan, Labège

Finissage de l’exposition avec Benoit Bories, Maison Salvan, Labège samedi 25 avril 2026.

Lieu : Maison Salvan

Adresse : 1 rue de l'Ancien Château, Labège

Ville : 31670 Labège

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Tarif : Entrée libre

Finissage de l’exposition avec Benoit Bories Samedi 25 avril, 18h00 Maison Salvan Haute-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T18:00:00+02:00 – 2026-04-25T19:00:00+02:00
Fin : 2026-04-25T18:00:00+02:00 – 2026-04-25T19:00:00+02:00

Maison Salvan 1 rue de l’Ancien Château, Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie 05 62 24 86 55 http://www.maison-salvan.fr [{« type »: « link », « value »: « https://maison-salvan.fr/ »}] Résidence d’artsite & Centre d’art contemporain Entrée libre.
Fin de l’exposition de Nicolas Daubanes avec la participation du créateur sonore Benoit Bories qui proposera une pièce de son répertoire en dialogue avec l’exposition de N.Daubanes à la Maison Salvan. Labège Maison Salvan

Benoit Bories

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