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Grand Loto Spécial Fêtes des Mères Centre d’animation de Lanton Lanton

Grand Loto Spécial Fêtes des Mères Centre d’animation de Lanton Lanton

Grand Loto Spécial Fêtes des Mères Centre d’animation de Lanton Lanton dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Centre d'animation de Lanton

Adresse : 2, Route de Blagon

Ville : 33138 Lanton

Département : Gironde

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 12:30:00

Tarif :

Lanton

Grand Loto Spécial Fêtes des Mères

Centre d’animation de Lanton 2, Route de Blagon Lanton Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 12:30:00
fin : 2026-05-31 19:00:00

Date(s) :
2026-05-31

Grand Loto Spécial Fêtes des mères à la Salle des fêtes de Lanton

Ouvertures des portes à 12h30
Démarrage du jeu à 14h

Restauration sur place boissons, sandwichs, crêpes

Informations pratiques; cartes d ‘achat et nombreux lots   .

Centre d’animation de Lanton 2, Route de Blagon Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 99 19 34 

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English : Grand Loto Spécial Fêtes des Mères

L’événement Grand Loto Spécial Fêtes des Mères Lanton a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Coeur Bassin

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