Grand Loto Spécial Fêtes des Mères Centre d’animation de Lanton Lanton

Lanton

Grand Loto Spécial Fêtes des Mères

Centre d’animation de Lanton 2, Route de Blagon Lanton Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 12:30:00

fin : 2026-05-31 19:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Grand Loto Spécial Fêtes des mères à la Salle des fêtes de Lanton

Ouvertures des portes à 12h30

Démarrage du jeu à 14h

Restauration sur place boissons, sandwichs, crêpes

Informations pratiques; cartes d ‘achat et nombreux lots .

Centre d’animation de Lanton 2, Route de Blagon Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 99 19 34

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English : Grand Loto Spécial Fêtes des Mères

L’événement Grand Loto Spécial Fêtes des Mères Lanton a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Coeur Bassin