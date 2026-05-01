Grand Loto Spécial Fêtes des Mères Centre d’animation de Lanton Lanton
Grand Loto Spécial Fêtes des Mères Centre d’animation de Lanton Lanton dimanche 31 mai 2026.
Lanton
Grand Loto Spécial Fêtes des Mères
Centre d’animation de Lanton 2, Route de Blagon Lanton Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 12:30:00
fin : 2026-05-31 19:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Grand Loto Spécial Fêtes des mères à la Salle des fêtes de Lanton
Ouvertures des portes à 12h30
Démarrage du jeu à 14h
Restauration sur place boissons, sandwichs, crêpes
Informations pratiques; cartes d ‘achat et nombreux lots .
Centre d’animation de Lanton 2, Route de Blagon Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 99 19 34
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English : Grand Loto Spécial Fêtes des Mères
L’événement Grand Loto Spécial Fêtes des Mères Lanton a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Coeur Bassin
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