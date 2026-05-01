Les RDV du numérique à la mediathéque Atelier de Franceconnect Médiathèque Lanton

Lanton

Les RDV du numérique à la mediathéque Atelier de Franceconnect

Médiathèque 15 Avenue de la Libération Lanton Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 14:00:00

fin : 2026-05-29 16:00:00

Date(s) :

2026-05-29

La médiathèque vous propose des ateliers découvertes en petits groupes pour vous accompagner dans vos usages numériques du quotidien, animés par le conseiller numérique de la ville . .

Médiathèque 15 Avenue de la Libération Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 86 10 mediatheque@ville-lanton.fr

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English : Les RDV du numérique à la mediathéque Atelier de Franceconnect

L’événement Les RDV du numérique à la mediathéque Atelier de Franceconnect Lanton a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Coeur Bassin