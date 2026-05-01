Les RDV du numérique à la mediathéque Atelier de Franceconnect Médiathèque Lanton
Les RDV du numérique à la mediathéque Atelier de Franceconnect Médiathèque Lanton vendredi 29 mai 2026.
Lanton
Les RDV du numérique à la mediathéque Atelier de Franceconnect
Médiathèque 15 Avenue de la Libération Lanton Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 14:00:00
fin : 2026-05-29 16:00:00
Date(s) :
2026-05-29
La médiathèque vous propose des ateliers découvertes en petits groupes pour vous accompagner dans vos usages numériques du quotidien, animés par le conseiller numérique de la ville . .
Médiathèque 15 Avenue de la Libération Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 86 10 mediatheque@ville-lanton.fr
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English : Les RDV du numérique à la mediathéque Atelier de Franceconnect
L’événement Les RDV du numérique à la mediathéque Atelier de Franceconnect Lanton a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Coeur Bassin
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