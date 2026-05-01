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Les 3 ans du Café Jardin Lanton

Les 3 ans du Café Jardin Lanton

Les 3 ans du Café Jardin Lanton samedi 30 mai 2026.

Adresse : Rue Bernard Raynaud

Ville : 33138 Lanton

Département : Gironde

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Lanton

Les 3 ans du Café Jardin

Rue Bernard Raynaud Lanton Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Animations tout au long de la journée
10H inauguration refuge LPO,
11Hateliers jardin ,
12H30banquet partagé
14Hinitiation danses traditionnelles gasconnes,
15H30 atelier épouvantail.   .

Rue Bernard Raynaud Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 77 56 94 

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English : Les 3 ans du Café Jardin

L’événement Les 3 ans du Café Jardin Lanton a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Coeur Bassin

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