Lanton

Les 3 ans du Café Jardin

Rue Bernard Raynaud Lanton Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Animations tout au long de la journée

10H inauguration refuge LPO,

11Hateliers jardin ,

12H30banquet partagé

14Hinitiation danses traditionnelles gasconnes,

15H30 atelier épouvantail. .

Rue Bernard Raynaud Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 77 56 94

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English : Les 3 ans du Café Jardin

L’événement Les 3 ans du Café Jardin Lanton a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Coeur Bassin