Grand marché des 6 Parcs du Grand Est Metz

Informations pratiques

Metz

Grand marché des 6 Parcs du Grand Est

Parvis des Droits de l’Homme Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-23 09:00:00

fin : 2026-10-23 16:00:00

Date(s) :

2026-10-23

Avis aux gourmands et aux amoureux du terroir !

Le Parvis des Droits de l’Homme à Metz se transforme en un grand marché des 6 Parcs naturels régionaux du Grand Est !

Une trentaine de producteurs et d’artisans locaux vous donneront rendez-vous pour remplir vos paniers de bonnes choses issues des terroirs alsacien, lorrain et champenois.

À l’honneur la Mirabelle de Lorraine sous toutes ses formes ! Vins*, fromages, miels, pains, viandes & charcuteries. Bières, produits naturels, artisanat local…

Retrouvez également les producteurs et artisans Valeurs Parc naturel régional , ainsi que les 10 offices de tourisme partenaires du Parc de Lorraine et des guides nature Valeurs Parc.

Un évènement organisé dans le cadre du Congrès national des Parcs naturels régionaux de France.

Venez goûter, découvrir et rencontrer celles et ceux qui font vivre nos territoires !Tout public

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Parvis des Droits de l’Homme Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

Calling all foodies and lovers of local specialties!

The Parvis des Droits de l’Homme in Metz is transforming into a large market featuring the 6 regional nature parks of the Grand Est region!

About thirty local producers and artisans will be there to help you fill your baskets with delicious treats from the Alsace, Lorraine, and Champagne regions.

%C0 In the spotlight: the Lorraine Mirabelle plum in all its forms! Wines*, cheeses, honeys, breads, meats & deli products. Beers, natural products, local crafts…

You’ll also find “Valeurs Parc naturel régional” producers and artisans, as well as the 10 partner tourist offices of the Lorraine Regional Park and the “Valeurs Parc” nature guides.

An event organized as part of the National Congress of France’s Regional Nature Parks.

Come taste, discover, and meet the people who bring our regions to life!

L’événement Grand marché des 6 Parcs du Grand Est Metz a été mis à jour le 2026-08-25 par AGENCE INSPIRE METZ