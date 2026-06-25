Informations pratiques

Vailhauquès

Grand marché d’été

Place le Salet Vailhauquès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 09:00:00

fin : 2026-07-05 13:00:00

Date(s) :

2026-07-05 2026-08-09

L’été s’invite chez nous ! Venez partager une matinée festive, gourmande et pleine de découvertes pour petits et grands

Partez à la rencontre de producteurs, créateurs et artisans locaux et découvrez leurs savoir-faire.

Une animation musicale accompagnera votre visite tout au long de la matinée.

Les enfants pourront également profiter d’animations qui leur sont dédiées.

Gourmandises, découvertes et moments de partage seront au rendez-vous.

En famille, entre amis ou simplement pour le plaisir de flâner, rejoignez-nous pour ce rendez-vous estival. .

Place le Salet Vailhauquès 34570 Hérault Occitanie +33 4 67 84 40 70 mairie@ville-vailhauques.fr

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English :

Summer is here! Come share a festive, gourmet morning full of discoveries for young and old

L’événement Grand marché d’été Vailhauquès a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup