Grand Mess Récits, Caserne Mellinet/La Générale, Nantes

Grand Mess Récits Samedi 18 avril, 16h00 Caserne Mellinet/La Générale Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T16:00:00+02:00 – 2026-04-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-04-18T16:00:00+02:00 – 2026-04-18T20:00:00+02:00

Un après-midi autour des histoires rythmées par deux temps forts : un atelier d’écriture et une séance de conte racontée par trois voix. Venez écrire, écouter et créer des souvenirs au cœur du quartier!

Ouvert à toutes et sans inscription.

Caserne Mellinet/La Générale 31 Rue Gabrielle le Pan de Ligny, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « lagenerale.casernemellinet@gmail.com »}]

GRAND MESS – RÉCITS ateliersd’écriture conteurs