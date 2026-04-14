Grand Mess Récits, Caserne Mellinet/La Générale, Nantes
Grand Mess Récits, Caserne Mellinet/La Générale, Nantes samedi 18 avril 2026.
Grand Mess Récits Samedi 18 avril, 16h00 Caserne Mellinet/La Générale Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T16:00:00+02:00 – 2026-04-18T20:00:00+02:00
Fin : 2026-04-18T16:00:00+02:00 – 2026-04-18T20:00:00+02:00
Un après-midi autour des histoires rythmées par deux temps forts : un atelier d’écriture et une séance de conte racontée par trois voix. Venez écrire, écouter et créer des souvenirs au cœur du quartier!
Ouvert à toutes et sans inscription.
Caserne Mellinet/La Générale 31 Rue Gabrielle le Pan de Ligny, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « lagenerale.casernemellinet@gmail.com »}]
GRAND MESS – RÉCITS ateliersd’écriture conteurs
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