Grand Piano Festival au musée, Musée des Beaux Arts, Orléans

Grand Piano Festival au musée 25 – 27 juin Musée des Beaux Arts Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-25T10:00:00+02:00 – 2026-06-25T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

Cette année encore, les musées d’Orléans sont partenaires du Grand PianO Festival !

Calendrier d’ouverture des réservations

Mars : ouverture des réservations le 17 février 2026

Avril à juin : ouverture des réservations le 17 mars 2026

Juillet à août : ouverture des réservations le 16 juin 2026

Musée des Beaux Arts Place Sainte-Croix Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 79 21 83 https://www.orleans-metropole.fr/culture/musees-expositions/le-musee-des-beaux-arts https://www.facebook.com/MBAOrleans/;https://www.instagram.com/mbaorleans/ Sa collection permanente, qui couvre la création artistique du XVe au XXe siècle, présente un ensemble exceptionnel de peintures italiennes, flamandes et hollandaises, ainsi qu’un important fonds d’oeuvres françaises des XVIIe et XVIIIe siècles dont un remarquable cabinet des pastels, le deuxième de France après le Louvre. Outre 2.000 peintures et 700 sculptures, le musée possède une collection de 10.000 dessins et 50.000 estampes. Gratuit le 1er dimanche du mois / Plein tarif : 8 € / Tarif réduit : 4 € / Billet groupé valable une journée donnant droit à l’entrée du Musée des Beaux-Arts, de l’Hôtel Cabu – musée d’Histoire et d’Archéologie d’Orléans) et de la Maison de Jeanne d’Arc.

Piano et musée au musée musée musées

Jérôme Grelet / Ville d’Orléans