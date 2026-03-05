Grand Piano Festival

Orléans Loiret

Du jeudi 25 au dimanche 28 juin 2026, la mairie d’Orléans organise la quatrième édition du Grand PianO Festival !

Pendant quatre jours, Orléans va à nouveau se métamorphoser en une scène musicale vibrante, célébrant le piano dans toute sa diversité, pour toutes les générations et toutes les sensibilités musicales.

Le Grand PianO Festival souhaite incarner la démocratisation du piano en offrant au public la possibilité d’explorer de nouvelles sonorités et de plonger dans des univers artistiques variés, du classique au jazz, en passant par la pop, la soul ou les musiques électroniques, en passant d’un lieu à l’autre, comme un parcours culturel et mélodique dans la ville… .

Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

