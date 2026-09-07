Grand Quizz : Cap sur la Méditerranée, Médiathèque L’Oiseau-lyre de Radinghem-en-Weppes, Radinghem-en-Weppes

Informations pratiques

Grand Quizz : Cap sur la Méditerranée Samedi 3 octobre, 18h00 Médiathèque L’Oiseau-lyre de Radinghem-en-Weppes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:00:00+02:00

Nous allons tester vos connaissances en famille et entre amis. Pas de panique, il y en a pour tous les âges et l’important, c’est de s’amuser ! Prêts à relever le défi ?! Et pour récompenser les joueurs, on se retrouve juste après le quiz pour partager un verre de l’amitié ! Tout public – Animé par l’association Village Meeple.

Médiathèque L’Oiseau-lyre de Radinghem-en-Weppes rue de l’église Radinghem en Weppes Radinghem-en-Weppes 59320 Nord Hauts-de-France

On largue les amarres pour un voyage ludique ensoleillé. Histoires, saveurs, nature et secrets de cette mer mythique…