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Grand Repas Festif Salle des fêtes Saint-Paul

Grand Repas Festif Salle des fêtes Saint-Paul dimanche 19 juillet 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : SAINT-PAUL

Ville : 65150 Saint-Paul

Département : Hautes-Pyrénées

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 12:30:00

Tarif :

Saint-Paul

Grand Repas Festif

Salle des fêtes SAINT-PAUL Saint-Paul Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 12:30:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

GRAND REPAS FESTIF
Venez partager un moment convivial en famille et entre amis.
Au menu
– Apéritif
– Entrée
– Cochon de lait à la broche et ses légumes
– Dessert
– Vin
– Café

Tarif 30€ personne

RÉSERVATION OBLIGATOIRE AVANT LE 8 JUILLET
Informations et réservation
Michel 05 62 99 00 87
Simone 06 87 32 85 09
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Salle des fêtes SAINT-PAUL Saint-Paul 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 00 87 

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English :

FESTIVE MEAL
Come and share a convivial moment with family and friends.
On the menu:
– Aperitif
– Starter
– Spit-roasted suckling pig with vegetables
– Dessert
– Wine
– Coffee

Price 30? person

BOOKING REQUIRED BEFORE JULY 8
Information and booking
Michel 05 62 99 00 87
Simone 06 87 32 85 09

L’événement Grand Repas Festif Saint-Paul a été mis à jour le 2026-06-05 par OT de Neste-Barousse|CDT65

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