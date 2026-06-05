Grand Repas Festif Salle des fêtes Saint-Paul
Grand Repas Festif Salle des fêtes Saint-Paul dimanche 19 juillet 2026.
Saint-Paul
Grand Repas Festif
Salle des fêtes SAINT-PAUL Saint-Paul Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 12:30:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
GRAND REPAS FESTIF
Venez partager un moment convivial en famille et entre amis.
Au menu
– Apéritif
– Entrée
– Cochon de lait à la broche et ses légumes
– Dessert
– Vin
– Café
Tarif 30€ personne
RÉSERVATION OBLIGATOIRE AVANT LE 8 JUILLET
Informations et réservation
Michel 05 62 99 00 87
Simone 06 87 32 85 09
.
Salle des fêtes SAINT-PAUL Saint-Paul 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 00 87
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English :
FESTIVE MEAL
Come and share a convivial moment with family and friends.
On the menu:
– Aperitif
– Starter
– Spit-roasted suckling pig with vegetables
– Dessert
– Wine
– Coffee
Price 30? person
BOOKING REQUIRED BEFORE JULY 8
Information and booking
Michel 05 62 99 00 87
Simone 06 87 32 85 09
L’événement Grand Repas Festif Saint-Paul a été mis à jour le 2026-06-05 par OT de Neste-Barousse|CDT65
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