Saint-Paul

Grand Repas Festif

Salle des fêtes SAINT-PAUL Saint-Paul Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 12:30:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

GRAND REPAS FESTIF

Venez partager un moment convivial en famille et entre amis.

Au menu

– Apéritif

– Entrée

– Cochon de lait à la broche et ses légumes

– Dessert

– Vin

– Café

Tarif 30€ personne

RÉSERVATION OBLIGATOIRE AVANT LE 8 JUILLET

Informations et réservation

Michel 05 62 99 00 87

Simone 06 87 32 85 09

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Salle des fêtes SAINT-PAUL Saint-Paul 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 00 87

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English :

FESTIVE MEAL

Come and share a convivial moment with family and friends.

On the menu:

– Aperitif

– Starter

– Spit-roasted suckling pig with vegetables

– Dessert

– Wine

– Coffee

Price 30? person

BOOKING REQUIRED BEFORE JULY 8

Information and booking

Michel 05 62 99 00 87

Simone 06 87 32 85 09

L’événement Grand Repas Festif Saint-Paul a été mis à jour le 2026-06-05 par OT de Neste-Barousse|CDT65