Grand soir Eric Rohmer L’Abbaye D’Ardenne Saint-Germain-la-Blanche-Herbe

Saint-Germain-la-Blanche-Herbe

Grand soir Eric Rohmer

L’Abbaye D’Ardenne Imec Abbaye d’Ardenne Saint-Germain-la-Blanche-Herbe Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 20:00:00

fin : 2026-06-18 22:00:00

Date(s) :

2026-06-18

Soirée Éric Rohmer autour de la projection de Rohmer, esprit d’enfance, écrit et réalisé par Pascale Bouhénic et Noël Herpe.

Soirée Éric Rohmer autour de la projection de Rohmer, esprit d’enfance, écrit et réalisé par Pascale Bouhénic et Noël Herpe (60 minutes)

Tout conduit à l’amour dans le cinéma d’Éric Rohmer. Théâtre de chambre et cinéma de la parole, l’intime se donne en spectacle à travers le langage on disserte sur Blaise Pascal dans un jardin, on poursuit en dansant aux Bains-Douches, on s’explique au rythme des marées sur la plage. De film en film, une vaste Comédie humaine se dessine comme une carte du Tendre. Grâce à des archives rares, des bouts de films inédits, images de jeunesse découvertes dans les archives, Pascale Bouhénic et Noël Herpe ont écrit et réalisé un film remarquable, salué par la critique. Biographie ? Bien plus, Rohmer, esprit d’enfance est le roman sensible d’un homme passionnément secret qui se sera à la fois exposé et dissimulé dans son œuvre. La fiction est toujours un autoportrait.

En présence de Thomas Clerc, commissaire de l’exposition Autoportrait.

Pascale Bouhénic et Noël Herpe présenteront le film.

Gratuit

Abbaye d’Ardenne

Un bar et une restauration légère sont proposés avant et après le concert.

Réservation reservation@imec-archives.com

Allez-y avec Twisto ! Une navette gratuite rejoint le centre-ville après chaque événement. Chercher ou proposer une solution de covoiturage pour cet événement avec Yeswecar ou Togetzer.

En partenariat avec la librairie Eureka Street.

Avec le soutien de La Sofia. .

L’Abbaye D’Ardenne Imec Abbaye d’Ardenne Saint-Germain-la-Blanche-Herbe 14280 Calvados Normandie +33 2 31 29 37 37 reservation@imec-archives.com

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English : Grand soir Eric Rohmer

An Éric Rohmer evening with a screening of Rohmer, esprit d’enfance, written and directed by Pascale Bouhénic and Noël Herpe.

L’événement Grand soir Eric Rohmer Saint-Germain-la-Blanche-Herbe a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Caen la Mer