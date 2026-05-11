Grand soir Frédéric Worms Imec Abbaye d’Ardenne Saint-Germain-la-Blanche-Herbe

Saint-Germain-la-Blanche-Herbe

Grand soir Frédéric Worms

Imec Abbaye d’Ardenne Abbaye d’Ardenne Saint-Germain-la-Blanche-Herbe Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 20:00:00

fin : 2026-06-11 22:00:00

Date(s) :

2026-06-11

À partir d’une poignée de mots, Frédéric Worms esquissera un autoportrait philosophique. Il sera question de vie , de soin, d’éducation, d’éthique, de littérature, de démocratie, de justice. Il décrira son vitalisme critique qui nous oriente dans les questions de vie et de mort contemporaines.

Autoportrait philosophique

À partir d’une poignée de mots, Frédéric Worms esquissera un autoportrait philosophique. Il sera question de vie , de soin, d’éducation, d’éthique, de littérature, de démocratie, de justice. Il décrira son vitalisme critique qui nous oriente dans les questions de vie et de mort contemporaines ;

Frédéric Worms est professeur de philosophie contemporaine à l’École Normale Supérieure dont il est actuellement le directeur. Les recherches de ce spécialiste de Bergson et du vivant au XX° siècle, portent sur les relations vitales et morales entre les hommes. Il défend désormais un vitalisme critique qui nous oriente dans toutes les questions de vie et de mort contemporaines. Introducteur de la philosophie du soin en France, il a exercé deux mandats au Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé. Producteur à France Culture, il anime l’émission Le pourquoi du comment , podcast à plus de 32 millions d’écoutes pour s’orienter par la philosophie dans tous les dédales de la vie et de la pensée humaine .

Auteur de nombreux ouvrages (près d’une vingtaine), Frédéric Worms a publié récemment

La vie, qu’est-ce que ça change ?, Labor et Fides, 2024. Le Pourquoi du comment. Philosophie pour mieux vivre, Flammarion France Culture, 2024, mais aussi Avec Bergson (PUF 2024) ou Revivre (Flammarion 2012, 2016). Sera réédité prochainement Les Maladies chroniques de la démocratie (DDB 2017, 2022).

Auteur de nombreux ouvrages (près d’une vingtaine), Frédéric Worms donne aussi régulièrement des chroniques à Libération.

Allez-y avec Twisto ! Une navette gratuite rejoint le centre-ville après chaque événement. Chercher ou proposer une solution de covoiturage pour cet événement avec Yeswecar ou Togetzer.

En partenariat avec la librairie Eureka Street.

Avec le soutien de La Sofia.

Un bar et une restauration légère sont proposés avant et après le concert.

Gratuit sur réservation reservation@imec-archives.com .

Imec Abbaye d’Ardenne Abbaye d’Ardenne Saint-Germain-la-Blanche-Herbe 14280 Calvados Normandie +33 2 31 29 37 37 reservation@imec-archives.com

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English : Grand soir Frédéric Worms

Using a handful of words, Frédéric Worms will sketch a philosophical self-portrait. He will discuss life, care, education, ethics, literature, democracy and justice. He will describe his ‘critical vitalism’, which guides us through contemporary questions of life and death.

L’événement Grand soir Frédéric Worms Saint-Germain-la-Blanche-Herbe a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Caen la Mer