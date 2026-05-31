Grand Tabazù, Parvis de l’Hôtel de Ville, Villeurbanne

Grand Tabazù Dimanche 21 juin, 19h00 Parvis de l’Hôtel de Ville Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T20:00:00+02:00

Fruit de l’union passionnelle entre deux collectifs de hautes envolées, voici venu Grand Tabazù ! La Cie Impérial et Mazalda convolent en justes noces afin d’investir l’espace public avec leurs musiques à danser. Résultat, une fanfare au métissage assumé pour une grande fête du village planétaire.

Tout public

Parvis de l’Hôtel de Ville Avenue Aristide Briand 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

La Cie Impérial et Mazalda convolent en justes noces avec cette fanfare au métissage assumé.

© Pierre Paturel