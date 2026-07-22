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AGENDA · Moncontour

Grand Tournoi d’Adresse Le Manège des Jeux Moncontour

samedi 1 août 2026 · Le Manège des Jeux · Moncontour

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Le Manège des Jeux
Adresse
12 Place de Penthièvre
Ville
22510 Moncontour
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Moncontour

Grand Tournoi d’Adresse

Le Manège des Jeux 12 Place de Penthièvre Moncontour Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:30:00
fin : 2026-08-01 18:00:00

Date(s) :
2026-08-01

Prêt à entrer dans la légende ? Le premier samedi du mois, le Manège défie votre habileté ! Jeux d’adresse, toupies ou jeux d’équilibre inscrivez votre nom au tableau des records. Le meilleur score de la journée gagne un petit lot !   .

Le Manège des Jeux 12 Place de Penthièvre Moncontour 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 30 90 51 96 

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English :

L’événement Grand Tournoi d’Adresse Moncontour a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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