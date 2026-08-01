Grand vide-greniers Terville
dimanche 30 août 2026 · Terville
Informations pratiques
Terville
Grand vide-greniers
Rue Haute Terville Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-30 07:00:00
fin : 2026-08-30 16:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Avis aux chineurs, collectionneurs et amateurs de brocantes ! L’association Terville Animations et la Ville de Terville vous invitent à leur grand vide-greniers dans les rues tervilloises. Que vous soyez à la recherche de la perle rare ou que vous souhaitiez simplement vous promener en famille, c’est le rendez-vous incontournable de la fin de l’été !Tout public
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Rue Haute Terville 57180 Moselle Grand Est +33 7 70 09 02 97 tervilleanimations51780@gmail.com
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English :
Calling all bargain hunters, collectors, and flea market enthusiasts! The Terville Animations association and the City of Terville invite you to their big yard sale in the streets of Terville. Whether you’re on the hunt for that one-of-a-kind find or just want to take a stroll with your family, this is the must-attend event of late summer!
L’événement Grand vide-greniers Terville a été mis à jour le 2026-07-27 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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