Villeréal

Grand Vide Greniers

Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 08:00:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Cette année encore, une centaine d’exposants sont attendus et déballeront sur toutes les places du coeur de la bastide royale de Villeréal. Avis donc à tous ceux qui aiment fouiner, farfouiller, chercher et encore chercher !

Une centaine d’exposants sont attendus et déballeront sur toutes les places du coeur de la magnifique bastide royale de Villeréal. Avis à tous ceux qui aiment fouiner, farfouiller, chercher et encore chercher !

Le vide-greniers est ouvert à tous ! On y trouve de tout depuis les poupées en porcelaine jusqu’aux derniers CD en passant par des portes et des volets ! Et tout ceci à des prix modiques, bien sûr ! .

Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 09 65

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English : Grand Vide Greniers

This year again, a hundred exhibitors are expected and will unpack on all the squares in the heart of the royal bastide of Villeréal. So, notice to all those who like to rummage around, search and search again!

L’événement Grand Vide Greniers Villeréal a été mis à jour le 2026-04-18 par OT Coeur de Bastides