Autun

Grande Bourse aux livres d’Amnesty Autun

Grande Salle de l’Hexagone Boulevard Frédéric Latouche Autun Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-25 19:00:00

Date(s) :

2026-04-25 2026-04-26

Plus de 1000 m2 de tables avec 30 000 livres d’occasion, des disques vinyles et CDs. Livres de toutes les catégories romans, polars, poches, livres d’enfants, science-fiction, biographies, histoire, philosophie, science etc. Aussi livres en anglais et livres de collection. Tous à des prix très abordables ! Expositions de nos actions récentes en faveur des droits humains. .

Grande Salle de l’Hexagone Boulevard Frédéric Latouche Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 82 18 76 amnesty.autun@gmail.com

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English : Grande Bourse aux livres d’Amnesty Autun

L’événement Grande Bourse aux livres d’Amnesty Autun Autun a été mis à jour le 2026-04-13 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II