Grande Bourse aux livres d’Amnesty Autun Grande Salle de l’Hexagone Autun
Grande Bourse aux livres d’Amnesty Autun Grande Salle de l’Hexagone Autun samedi 25 avril 2026.
Autun
Grande Bourse aux livres d’Amnesty Autun
Grande Salle de l’Hexagone Boulevard Frédéric Latouche Autun Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-25 19:00:00
Date(s) :
2026-04-25 2026-04-26
Plus de 1000 m2 de tables avec 30 000 livres d’occasion, des disques vinyles et CDs. Livres de toutes les catégories romans, polars, poches, livres d’enfants, science-fiction, biographies, histoire, philosophie, science etc. Aussi livres en anglais et livres de collection. Tous à des prix très abordables ! Expositions de nos actions récentes en faveur des droits humains. .
Grande Salle de l’Hexagone Boulevard Frédéric Latouche Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 82 18 76 amnesty.autun@gmail.com
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English : Grande Bourse aux livres d’Amnesty Autun
L’événement Grande Bourse aux livres d’Amnesty Autun Autun a été mis à jour le 2026-04-13 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II
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