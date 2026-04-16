Le monde des dinosaures Parc des expositions Autun
Le monde des dinosaures Parc des expositions Autun samedi 25 avril 2026.
Autun
Le monde des dinosaures
Parc des expositions 1 Avenue André Frénaud Autun Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-25
Le Monde des Dinosaures arrive à Autun pour un week-end exceptionnel. Venez découvrir une exposition fascinante avec des dinosaures robotisés en taille réelle, des animations pour petits et grands, des panneaux explicatifs, un espace fouilles archéologiques et de nombreuses surprises tout au long de la visite. Une sortie idéale pour plonger dans l’univers des géants du passé et vivre une expérience immersive au cœur de la préhistoire. .
Parc des expositions 1 Avenue André Frénaud Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 55 05 58 Tonyklissing10@yahoo.fr
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English : Le monde des dinosaures
L’événement Le monde des dinosaures Autun a été mis à jour le 2026-04-13 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II
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