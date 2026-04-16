Le monde des dinosaures Parc des expositions Autun

Autun

Le monde des dinosaures

Parc des expositions 1 Avenue André Frénaud Autun Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

Le Monde des Dinosaures arrive à Autun pour un week-end exceptionnel. Venez découvrir une exposition fascinante avec des dinosaures robotisés en taille réelle, des animations pour petits et grands, des panneaux explicatifs, un espace fouilles archéologiques et de nombreuses surprises tout au long de la visite. Une sortie idéale pour plonger dans l’univers des géants du passé et vivre une expérience immersive au cœur de la préhistoire. .

Parc des expositions 1 Avenue André Frénaud Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 55 05 58 Tonyklissing10@yahoo.fr

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English : Le monde des dinosaures

L’événement Le monde des dinosaures Autun a été mis à jour le 2026-04-13 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II