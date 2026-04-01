Lectures par le groupe écouter-lire j’ai descendu dans mon jardin Place du Champ-de-Mars Autun
Lectures par le groupe écouter-lire j’ai descendu dans mon jardin Place du Champ-de-Mars Autun samedi 25 avril 2026.
Autun
Lectures par le groupe écouter-lire j’ai descendu dans mon jardin
Place du Champ-de-Mars Médiathèque Bussy-Rabutin Autun Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 15:00:00
fin : 2026-04-25 17:00:00
Date(s) :
2026-04-25
J’ai descendu dans mon jardin : Les premiers jardins nous viennent d’Orient. Le jardin est un morceau de nature isolé et clos, un lieu conçu pour être à la fois utile et agréable. Au fil des siècles et même des millénaires, des religieux, des poètes, des romanciers et des jardiniers les ont décrits et magnifiés. La lecture vous offre un bouquet de ces textes. Le jardin est une métaphore du bonheur. Quand il est négligé, abandonné ou menacé par le béton, il incite à la mélancolie ou à la révolte. Préservons notre jardin. .
Place du Champ-de-Mars Médiathèque Bussy-Rabutin Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 09 74 56
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English : Lectures par le groupe écouter-lire j’ai descendu dans mon jardin
L’événement Lectures par le groupe écouter-lire j’ai descendu dans mon jardin Autun a été mis à jour le 2026-04-13 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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