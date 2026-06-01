Senonches

Grande Braderie de la Médiathèque

2 Rue de Verdun Senonches Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 10:00:00

fin : 2026-06-27 12:00:00

Date(s) :

2026-06-26 2026-07-01

La Médiathèque de Senonches organise une grande braderie de romans, albums, documentations, bandes dessinées, revues etc. Trouverez-vous un livre qui vous comblera de bonheur ?

.

2 Rue de Verdun Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 37 29

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Senonches Library is hosting a big book sale featuring novels, picture books, reference books, comic books, magazines, and more. Will you find a book that brings you joy?

L’événement Grande Braderie de la Médiathèque Senonches a été mis à jour le 2026-06-13 par OTs DU PERCHE