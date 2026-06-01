Grande Braderie de la Médiathèque Senonches
Grande Braderie de la Médiathèque Senonches vendredi 26 juin 2026.
Senonches
Grande Braderie de la Médiathèque
2 Rue de Verdun Senonches Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 10:00:00
fin : 2026-06-27 12:00:00
Date(s) :
2026-06-26 2026-07-01
La Médiathèque de Senonches organise une grande braderie de romans, albums, documentations, bandes dessinées, revues etc. Trouverez-vous un livre qui vous comblera de bonheur ?
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2 Rue de Verdun Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 37 29
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English :
The Senonches Library is hosting a big book sale featuring novels, picture books, reference books, comic books, magazines, and more. Will you find a book that brings you joy?
L’événement Grande Braderie de la Médiathèque Senonches a été mis à jour le 2026-06-13 par OTs DU PERCHE
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