Senonches

Fête de la Musique

2 Place des Halles Senonches Eure-et-Loir

Tarif : 24.9 – 24.9 – EUR

24.9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20 23:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Le restaurant L’IMMERSIF vous propose une fête de la musique immersive dans les années 90-2000 ! Au programme un menu guinguette (détaillé sur l’affiche), un blind test musical et une soirée dansante !

Le restaurant L’IMMERSIF vous propose une fête de la musique immersive dans les années 90-2000 ! Au programme un menu guinguette (détaillé sur l’affiche), un blind test musical et une soirée dansante ! 24.9 .

2 Place des Halles Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 65 75 37 99

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English :

L’IMMERSIF restaurant invites you to an immersive music festival set in the 90s-2000s! The program includes a guinguette menu (detailed on the poster), a musical blind test and a dance party!

L’événement Fête de la Musique Senonches a été mis à jour le 2026-06-09 par OTs DU PERCHE