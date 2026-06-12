Fête de la Musique Senonches
Fête de la Musique Senonches samedi 20 juin 2026.
Senonches
Fête de la Musique
2 Place des Halles Senonches Eure-et-Loir
Tarif : 24.9 – 24.9 – EUR
24.9
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20 23:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Le restaurant L’IMMERSIF vous propose une fête de la musique immersive dans les années 90-2000 ! Au programme un menu guinguette (détaillé sur l’affiche), un blind test musical et une soirée dansante !
Le restaurant L’IMMERSIF vous propose une fête de la musique immersive dans les années 90-2000 ! Au programme un menu guinguette (détaillé sur l’affiche), un blind test musical et une soirée dansante ! 24.9 .
2 Place des Halles Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 65 75 37 99
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English :
L’IMMERSIF restaurant invites you to an immersive music festival set in the 90s-2000s! The program includes a guinguette menu (detailed on the poster), a musical blind test and a dance party!
L’événement Fête de la Musique Senonches a été mis à jour le 2026-06-09 par OTs DU PERCHE
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