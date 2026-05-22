Lesneven

Grande Braderie de Lesneven et Moules-Frites en musique

Centre-ville Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

La Grande Braderie de Lesneven revient le samedi 29 août 2026 pour une journée festive et conviviale au cœur du centre-ville entièrement piétonnier. Commerçants, artisans, exposants et particuliers investiront les rues pour proposer bonnes affaires, marché d’artisanat, vide-grenier et animations tout au long de la journée.

Au programme de cette nouvelle édition Village des mobilités avec ateliers et essais de vélos électriques, présence des concessionnaires automobiles avec des voitures en exposition, ainsi qu’une grande soirée moules-frites en musique place Foch avec le Trio Les Oizeaux. L’événement, organisé avec les commerçants de Lesneven & Co, attire chaque année de nombreux visiteurs dans une ambiance familiale, festive et commerçante. .

Centre-ville Lesneven 29260 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Grande Braderie de Lesneven et Moules-Frites en musique Lesneven a été mis à jour le 2026-05-22 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne