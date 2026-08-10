Informations pratiques

Mayenne

GRANDE BRADERIE DE L’UCAVM

Place Georges Clemenceau Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 09:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Organisée par l’Union des commerçants et artisans de la Ville de Mayenne.

La grande braderie des commerçants de Mayenne est de retour !

Une journée de bonnes affaires en perspective, avec le traditionnel grand déballage des commerçants sédentaires et non-sédentaires sur la rive droite de la ville. Les étals seront installés dans les rues Charles-de-Gaulle et Aristide-Briand, ainsi que sur la Place Georges Clemenceau.

Sur place Vide grenier, Braderie, Saut à l’élastique, etc.

Inscription par mail ou SMS .

Place Georges Clemenceau Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 6 89 79 96 24 ucavm53@gmail.com

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English :

Organized by the Union of Merchants and Artisans of the City of Mayenne.

L’événement GRANDE BRADERIE DE L’UCAVM Mayenne a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne