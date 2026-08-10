GRANDE BRADERIE DE L’UCAVM Mayenne
dimanche 30 août 2026 · Mayenne
Informations pratiques
Mayenne
GRANDE BRADERIE DE L’UCAVM
Place Georges Clemenceau Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 09:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Organisée par l’Union des commerçants et artisans de la Ville de Mayenne.
La grande braderie des commerçants de Mayenne est de retour !
Une journée de bonnes affaires en perspective, avec le traditionnel grand déballage des commerçants sédentaires et non-sédentaires sur la rive droite de la ville. Les étals seront installés dans les rues Charles-de-Gaulle et Aristide-Briand, ainsi que sur la Place Georges Clemenceau.
Sur place Vide grenier, Braderie, Saut à l’élastique, etc.
Inscription par mail ou SMS .
Place Georges Clemenceau Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 6 89 79 96 24 ucavm53@gmail.com
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English :
Organized by the Union of Merchants and Artisans of the City of Mayenne.
L’événement GRANDE BRADERIE DE L’UCAVM Mayenne a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne
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