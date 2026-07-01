Informations pratiques

Colmar

Grande braderie d’été à Colmar

Centre-ville Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-17 10:00:00

fin : 2026-07-18 19:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Venez faire de bonnes affaires et profiter de la dernière démarque des soldes d’été.

C’est un rendez-vous que les fans de bonnes affaires ne rateraient pour rien la grande braderie de Colmar envahit les rues du centre-ville (la rue des Têtes, la galerie des Remparts, la rue des Clefs, la rue des Serruriers, la place des Dominicains…) pendant une journée. .

Centre-ville Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 21 33 contact@vitrines-colmar.com

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English :

Come and take advantage of the last markdown of the summer sales.

L’événement Grande braderie d’été à Colmar Colmar a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme de Colmar