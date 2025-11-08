Grande braderie (Place Charles de Gaulle) Brive-la-Gaillarde
Grande braderie (Place Charles de Gaulle) Brive-la-Gaillarde samedi 6 juin 2026.
Brive-la-Gaillarde
Grande braderie (Place Charles de Gaulle)
place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:30:00
fin : 2026-06-06 16:00:00
Date(s) :
2026-06-06
C’est désormais le premier samedi du mois de juin que le réseau de lecture publique organise sa grande braderie place Charles de Gaulle.
Toute l’année des ouvrages, des CD et des jeux sont sortis de nos collections, ils vous seront proposés à la vente le samedi 6 juin de 9h30 à 16h.
Les prix seront très intéressants, dès 1 euro, l’occasion de faire de bonnes affaires. Le paiement se fera uniquement en espèces ou en chèque. .
place Charles de Gaulle Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 50
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English :
L’événement Grande braderie (Place Charles de Gaulle) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-12 par Brive Tourisme
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