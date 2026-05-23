Grande brocante Lanvollon
Grande brocante Lanvollon dimanche 21 juin 2026.
Lanvollon
Grande brocante
Bourg Lanvollon Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Le Comité d’Animation de Lanvollon organise sa traditionnelle foire aux puces de printemps, plus de 700 exposants, restauration sur place. .
Bourg Lanvollon 22290 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Grande brocante Lanvollon a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de tourisme Falaises d’Armor
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