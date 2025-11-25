Grande cavalcade du carnaval

rue Guibert Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-12 14:31:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Grande cavalcade dans les rues de la ville avec chars, formations musicales et char royal avec la Reine.

Le carnaval de Cernay est l’un des plus grand du Haut-Rhin après celui de Mulhouse. Grande cavalcade dans les rues de la ville avec chars, formations musicales et le char royal avec la Reine. Grand show final devant l’Espace Grün musiques et danses avec les différentes formations, guggas musik et majorettes. .

rue Guibert Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 57 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Great cavalcade in the streets of the city with floats, musical groups and royal float with the Queen.

L’événement Grande cavalcade du carnaval Cernay a été mis à jour le 2025-11-25 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay