Grande collecte photographique, en partenariat avec La Conserverie, un lieu d’archives, Musée Nicéphore Niépce, Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Grande collecte photographique, en partenariat avec La Conserverie, un lieu d’archives 19 septembre – 31 décembre Musée Nicéphore Niépce Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-12-31T14:00:00+01:00 – 2026-12-31T17:45:00+01:00

Le musée Niépce s’associe à La Conserverie, un lieu d’archives qui lance « Présents », une collecte nationale de photographie re-photographiées. Ouvrez vos albums ou ceux de vos voisins, vos boîtes à chaussures ou à gâteaux, à la recherche de cette photographie sur laquelle apparaît une autre photographie ou un album. Apportez-la au musée Nicéphore Niépce entre le 19 septembre et le 31 décembre (tous les après-midis (sauf mardis) et le 2e week-end de chaque mois) pour que nous la numérisions.

Vous pouvez également envoyer directement vos clichés numériques (minimum 1200 dpi en format tiff ou jpeg) à l’adresse cetaitoucetaitquand@free.fr. Toutes les photographies seront transmises à la Conserverie et alimenteront une exposition qui circulera sur 6 lieux d’exposition en France, en terminant par le musée Nicéphore Niépce. Chaque exposition sera augmentée des nouvelles contributions.

Musée Nicéphore Niépce 28 Quai des Messageries, 71100 Chalon-sur-Saône, France Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33385484198 https://www.museeniepce.com [{« link »: « mailto:cetaitoucetaitquand@free.fr »}] https://laconserverieunlieudarchives.fr/presents-une-collecte-labellisee-bicentenaire-de-la-photographie-par-la-ministere-de-la-culture Depuis sa création dans cette ville en 1972, le musée Nicéphore Niépce s’est donné pour objectif de collecter le “photographique” : œuvres historiques et artistiques, fonds d’atelier de photographes ou d’agences de presse, photographies d’amateurs ou familiales, appareils photographiques, objets du quotidien…

Le musée Nicéphore Niépce conserve aujourd’hui plus de 4 000 000 de photographies, couvrant tous les champs de la photographie, de son invention par Nicéphore Niépce au smartphone, de la revue illustrée aux diapositives, de la planche contact à l’agrandisseur. Le “photographique” y est conservé et présenté dans toute sa diversité, les collections du musée étant représentatives de la nature du médium et de l’exhaustivité des pratiques.

Alors que la photographie est partout, le rôle du musée Nicéphore Niépce est de conserver, mais aussi d’étudier, d’analyser et de restituer le rapport que chacun entretient avec le médium photographique. Dépose bus face au musée, parking souterrain du centre ville à 3 mn, piste cyclable.

Le musée Niépce s’associe à La Conserverie, un lieu d’archives qui lance « Présents », une collecte nationale de photographie re-photographiées. Ouvrez vos albums ou ceux de vos voisins, vos …

©La Conserverie ©Olivier Jousselin