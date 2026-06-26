Informations pratiques

Sélestat

Grande course des canards

Quai de l’Ill Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19 22:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Grande course de milliers de canards dans l’Ill organisée par le Cakcis, 100 lots à gagner, animation dès 16h, buvette et petite restauration

Le CAKCIS organise la 13ème édition de la grande course de canards sur les quais de l’Ill.

En 2025, 6 361 canards avaient été lâchés dans les eaux vives pour une course folle !

Soutenez notre association et notamment notre section des Pink Ladies.

Il s’agit d’une loterie originale organisée par le CAKCIS, club de canoë-kayak de Sélestat. Les canards en plastique sont mis à l’eau en amont du bassin de slalom de Sélestat qu’ils descendront. Chaque canard porte un numéro, il est parrainé par des personnes qui pourront gagner une centaine de lot. Elle sert à subvenir aux besoins de notre association notamment de notre section de Pink Ladies, avec laquelle nous participons à la rééducation de femmes atteintes d’un cancer du sein.

Un quart des bénéfices de la manifestation serviront à développer notre section de Pink Ladies. Elle a pour but d’aider les femmes opérées d’un cancer du sein dans leur rééducation. 0 .

Quai de l’Ill Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 29 84 cakcis.selestat@gmail.com

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English :

A big race featuring thousands of ducks on the Ill River, organized by Cakcis, with 100 prizes to be won, entertainment starting at 4 p.m., and refreshments and light snacks available

L’événement Grande course des canards Sélestat a été mis à jour le 2026-06-26 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme