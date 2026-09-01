Informations pratiques

Saint-André-de-Sangonis

GRANDE ENQUETE

Saint-André-de-Sangonis Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Enquête géante

À l’occasion des Journées du Patrimoine 2026, le Centre Municipal Socio-Culturel et Sportif Mozaïka organise une enquête géante, avec la participation de Jasmine Dziadon (de la Compagnie ONG DAM) et du Petit Train des Vignes de Saint-Jean-de-Fos. .

Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 4 67 57 91 41 mozaika@sangonis.fr

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English : GRANDE ENQUETE

Massive Investigation

L’événement GRANDE ENQUETE Saint-André-de-Sangonis a été mis à jour le 2026-08-15 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT