GRANDE ENQUETE Saint-André-de-Sangonis
samedi 19 septembre 2026 · Saint-André-de-Sangonis
Informations pratiques
Saint-André-de-Sangonis
GRANDE ENQUETE
Saint-André-de-Sangonis Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Enquête géante
À l’occasion des Journées du Patrimoine 2026, le Centre Municipal Socio-Culturel et Sportif Mozaïka organise une enquête géante, avec la participation de Jasmine Dziadon (de la Compagnie ONG DAM) et du Petit Train des Vignes de Saint-Jean-de-Fos. .
Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 4 67 57 91 41 mozaika@sangonis.fr
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English : GRANDE ENQUETE
Massive Investigation
L’événement GRANDE ENQUETE Saint-André-de-Sangonis a été mis à jour le 2026-08-15 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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