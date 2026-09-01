Informations pratiques

Saint-André-de-Sangonis

VISITE DU JARDIN BOTANIQUE DE LA FONT DE BEZOMBES

La font de Bezombes Saint-André-de-Sangonis Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visite commentée d’un jardin botanique

Gérard Simon vous accompagnera à travers ce jardin qu’il a créé en 1998 et qu’il enrichit au fil des années de nouvelles plantes.

Au cours de la visite, il partagera sa passion pour les végétaux et vous donnera de nombreux conseils. .

La font de Bezombes Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 4 67 57 81 44

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English : VISITE DU JARDIN BOTANIQUE DE LA FONT DE BEZOMBES

Guided tour of a botanical garden

L’événement VISITE DU JARDIN BOTANIQUE DE LA FONT DE BEZOMBES Saint-André-de-Sangonis a été mis à jour le 2026-08-15 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT