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AGENDA · Saint-André-de-Sangonis

VISITE DU JARDIN BOTANIQUE DE LA FONT DE BEZOMBES Saint-André-de-Sangonis

samedi 19 septembre 2026 · Saint-André-de-Sangonis

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Adresse
La font de Bezombes
Ville
34725 Saint-André-de-Sangonis
Département
Hérault
Tarif

Saint-André-de-Sangonis

VISITE DU JARDIN BOTANIQUE DE LA FONT DE BEZOMBES

La font de Bezombes Saint-André-de-Sangonis Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Visite commentée d’un jardin botanique
Gérard Simon vous accompagnera à travers ce jardin qu’il a créé en 1998 et qu’il enrichit au fil des années de nouvelles plantes.
Au cours de la visite, il partagera sa passion pour les végétaux et vous donnera de nombreux conseils.   .

La font de Bezombes Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 4 67 57 81 44 

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English : VISITE DU JARDIN BOTANIQUE DE LA FONT DE BEZOMBES

Guided tour of a botanical garden

L’événement VISITE DU JARDIN BOTANIQUE DE LA FONT DE BEZOMBES Saint-André-de-Sangonis a été mis à jour le 2026-08-15 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT

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