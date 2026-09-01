Informations pratiques

Saint-André-de-Sangonis

VISITE PATRIMONIALE DE SAINT-ANDRE

Saint-André-de-Sangonis Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Découverte du patrimoine de Saint-André-de-Sangonis.

A partir des témoignages fournis par les vestiges patrimoniaux du village, à l’occasion des Journées du Patrimoine, la visite permettra d’aborder les étapes du développement du village par l’intermédiaire des témoignages les plus significatifs de son histoire. Visite commentée par Michel-Edouard Bellet, Conservateur du

patrimoine. Nombre de places limité .

Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 6 78 83 40 90 lasaucestandre@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discovering the Heritage of Saint-André-de-Sangonis.

L’événement VISITE PATRIMONIALE DE SAINT-ANDRE Saint-André-de-Sangonis a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT