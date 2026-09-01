VISITE PATRIMONIALE DE SAINT-ANDRE Saint-André-de-Sangonis
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-André-de-Sangonis
Informations pratiques
Saint-André-de-Sangonis
VISITE PATRIMONIALE DE SAINT-ANDRE
Saint-André-de-Sangonis Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Découverte du patrimoine de Saint-André-de-Sangonis.
A partir des témoignages fournis par les vestiges patrimoniaux du village, à l’occasion des Journées du Patrimoine, la visite permettra d’aborder les étapes du développement du village par l’intermédiaire des témoignages les plus significatifs de son histoire. Visite commentée par Michel-Edouard Bellet, Conservateur du
patrimoine. Nombre de places limité .
Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 6 78 83 40 90 lasaucestandre@gmail.com
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English :
Discovering the Heritage of Saint-André-de-Sangonis.
L’événement VISITE PATRIMONIALE DE SAINT-ANDRE Saint-André-de-Sangonis a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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