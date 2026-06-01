Cernay

Grande fête du tir

9a rue de l’Industrie Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20 17:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Découvrez plusieurs disciplines de tir et de précision air comprimé, laser, carabine .22 LR, ball-trap et tir à l’arc. École de tir, visite guidée en voiturette électrique et restauration sur place dans une ambiance conviviale.

Journée de découverte et d’initiation aux sports de tir et de précision. Au programme tir à l’air comprimé, tir laser sur simulateur, carabine .22 LR, ball-trap et tir à l’arc. Découvrez également une école de tir, profitez d’une visite guidée du site en voiturette électrique et d’une restauration sur place. Un événement convivial placé sous le signe de la concentration, de la maîtrise de soi et du partage. .

9a rue de l’Industrie Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 52 16 contact@bt-cernay.fr

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English :

Discover several shooting and precision disciplines: compressed air, laser, .22 LR rifle, ball-trap and archery. Shooting school, guided tour in electric cart and on-site catering in a friendly atmosphere.

L’événement Grande fête du tir Cernay a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay