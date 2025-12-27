Fête de la musique Cernay

Fête de la musique

Parc des Rives de la Thur Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-21 19:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Un programme éclectique attend le public harmonie, années 80, guinguette, guitare, rock français…

À Cernay, la fête de la musique est un incontournable du début de l’été. Les mélomanes se retrouvent dans le Parc de Rives de la Thur pour découvrir de nombreux groupes de musique aux styles divers et variés. Le tout dans une ambiance familiale et décontractée au bord de la rivière. Un programme éclectique est proposé, du rock, de la pop, de la musique des années 80 et 90 et bien d’autres. .

Parc des Rives de la Thur Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 54 10

English :

An eclectic program awaits the public: harmony, 80s, guinguette, guitar, French rock…

