Cernay

Exposition fruitière

32 rue Georges Risler Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

90 ans de passion pour l’arboriculture, la biodiversité et les vergers alsaciens. Une belle fête autour des fruits, du savoir-faire et du partage !

Cette année, l’Association des Arboriculteurs de Cernay & Environs célèbre ses 90 ans ! Depuis 1936, elle œuvre pour la promotion de l’arboriculture familiale, la biodiversité et la transmission du savoir-faire alsacien. À cette occasion, une exposition fruitière sera organisée avec vente de pommes, buvette, pâtisseries maison et commande d’arbres fruitiers. Des cours gratuits d’arboriculture, ouverts à tous, sont également proposés tout au long de l’année. .

32 rue Georges Risler Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 67 46 80 20 contact.grun@ville-cernay.fr

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English :

90 years of passion for arboriculture, biodiversity and Alsatian orchards. A celebration of fruit, know-how and sharing!

L’événement Exposition fruitière Cernay a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay