GRANDE LOGE DE FRANCE (JOURNÉES DU PATRIMOINE) CLUB ECOSSAIS TOULOUSAIN Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

GRANDE LOGE DE FRANCE (JOURNÉES DU PATRIMOINE)

CLUB ECOSSAIS TOULOUSAIN 10 Impasse Gaston Monnerville Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.

Ce week-end, la Grande Loge de France vous ouvre ses portes !

Découvrez les temples maçonniques en visites guidées ou la franc-maçonnerie lors d’une conférence le dimanche à 15h.

Retrouvez le détail de la programmation et les horaires sur le site officiel des Journées Européennes du Patrimoine. .

CLUB ECOSSAIS TOULOUSAIN 10 Impasse Gaston Monnerville Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie

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English :

The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.

L’événement GRANDE LOGE DE FRANCE (JOURNÉES DU PATRIMOINE) Toulouse a été mis à jour le 2026-07-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE