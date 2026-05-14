Neugartheim-Ittlenheim

Grande soirée astronomie

22 rue Ostermann Neugartheim-Ittlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18 16:00:00

fin : 2026-07-19 20:00:00

Date(s) :

2026-07-18

L’association Nemesis de Saverne nous invite à une soirée sous les étoiles.

Si la météo est capricieuse, nous serons, malheureusement, dans l’obligation d’annuler la soirée. Suivez-nous sur les réseaux !

À PARTIR DE 17H00 Observation de la Lune, du Soleil et un peu plus tard de la planète Vénus.

Le fin croissant de Lune sera intéressant même de jour pour admirer les cratères lunaires avec la lumière rasante du Soleil sur sa surface.

À PARTIR DE 22H30 Observation du Ciel profond avec quelques Nébuleuses planétaires, Amas Globulaires et Galaxies.

Observations visuelles à travers un oculaire et cerise sur le gâteau, vous pourrez connecter votre smartphone et repartir avec des images souvenirs !

À PARTIR DE 22H40 Atelier ludique nocturne

Le jeu va consister à compter le nombre d’étoiles dans le ciel de Neugartheim, avant l’extinction de l’éclairage public, puis juste après. Il s’agit de sensibiliser les visiteurs à la pollution lumineuse.

En famille et entre amis, pour les petits et les grands ! Venez nombreux ! 0 .

22 rue Ostermann Neugartheim-Ittlenheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 73 53 78 93 dorothee.steinmetz@gmail.com

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English :

L’événement Grande soirée astronomie Neugartheim-Ittlenheim a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg