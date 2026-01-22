La Serre Ramène ta photo ! Neugartheim-Ittlenheim

Neugartheim-Ittlenheim

La Serre Ramène ta photo !

22 rue Ostermann Neugartheim-Ittlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18 11:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01

Appel à collecte de La Conserverie Bicentenaire de la Photographie, à la Serre.

Une photo dans la photo. C’est de ça dont on parle. Ces images où l’on voit des albums entre les mains, des photos posées sur un buffet, accrochées sur un frigo, épinglées sur un mur. La photographie dans son quotidien, dans sa vie.

C’est ce que recherche La Conserverie pour sa 12e collecte, constituer une mémoire collective de nos images du quotidien, et écrire ensemble une histoire de la photographie populaire.

Concrètement, comment ça se passe ?

Vous amenez une ou plusieurs photos les jours d’ouverture de La Serre. Nous les numérisons sur place. Vous repartez avec vos originaux. Vous signez une autorisation de reproduction les personnes présentes sur le cliché doivent être d’accord avec une utilisation dans le cadre d’expositions et d’éditions.

Et ensuite ?

Votre photo, ou l’une d’entre elles, figurera dans l’exposition itinérante présentée dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie.

Et si Anne passe ?

Si Anne Delrez peut se joindre à nous le temps d’une journée, on vous prévient. Ce sera l’occasion de la rencontrer, d’échanger et d’en apprendre plus sur La Conserverie et ses nombreux projets.

Pourquoi La Serre ?

Chaque année, La Serre présente un projet de La Conserverie. C’est donc naturellement qu’elle relaie aujourd’hui cet appel à collecte. C’est ce que recherche La Conserverie pour sa 12e collecte, constituer une mémoire collective de nos images du quotidien, et écrire ensemble une histoire de la photographie populaire. .

22 rue Ostermann Neugartheim-Ittlenheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 73 53 78 93 dorothee.steinmetz@gmail.com

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English :

Call for donations from La Conserverie Bicentenaire de la Photographie, at La Serre.

L’événement La Serre Ramène ta photo ! Neugartheim-Ittlenheim a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg