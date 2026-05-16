La Serre Théotine Atelier et ses teintures végétales Neugartheim-Ittlenheim
La Serre Théotine Atelier et ses teintures végétales Neugartheim-Ittlenheim samedi 25 juillet 2026.
Neugartheim-Ittlenheim
La Serre Théotine Atelier et ses teintures végétales
22 rue Ostermann Neugartheim-Ittlenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-25 11:00:00
fin : 2026-07-26 19:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Nadia crée avec ce que la nature et le temps ont laissé. Des tissus teints au végétal, des objets chinés et transformés, des pièces cousues à la main, et parfois des mots, posés là, comme une respiration.
Son univers mêle la couleur lente de la teinture naturelle, la douceur des matières brutes et la poésie du réemploi. Chaque création porte en elle une intention, une sensibilité, une façon de regarder le monde avec le cœur léger.
Décoration d’intérieur, textiles, pièces uniques… Tout est fait pour que vous emportiez chez vous un peu de cet équilibre entre nature, beauté et douceur.
LA SERRE invite des créatrice.eur.s pour vous faire découvrir différentes pratiques artistiques.
Tous professionnels, vous pouvez poser vos questions, découvrir le processus de fabrication… et certain.e.s proposent des ateliers pour vous initier, vous perfectionner… pas loin de chez vous. 0 .
22 rue Ostermann Neugartheim-Ittlenheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 73 53 78 93 dorothee.steinmetz@gmail.com
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English :
L’événement La Serre Théotine Atelier et ses teintures végétales Neugartheim-Ittlenheim a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg
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